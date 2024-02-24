До конца года в Татарстане капитально отремонтируют 669 домов

Фото: Фатыхов Динар

В Татарстане в 2024 году планируют капитально отремонтировать 669 домов. На эти цели выделят 7 млрд рублей, рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

По 611 объектам уже определены подрядные организации, доложил министр.

В прошлом году в республике отремонтировали 726 домов. В программе капремонта многоквартирных домов не участвовали три муниципалитета района Татарстана — Алькеевский, Кайбицкий и Черемшанский.

Как рассказывал гендиректор Фонда жилищно-коммунального хозяйства республики Айрат Абузяров, неучастие некоторых муниципалитетов в программе связано с отсутствием необходимых на это средств.



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