В Чистополе предложили открыть центр татарской культуры

Также в Комитете Госсовета республики по нацвопросам обратили внимание на неотреставрированный комплекс писателя Гаяза Исхаки

Фото: Динар Фатыхов

В старинном купеческом городе на Каме — в Чистополе предложили открыть центр татарской культуры. Об этом сообщил председатель Союза писателей Татарстане Ркаил Зайдулла на заседании Комитета Госсовета республики по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

— Чистополь в свое время был центром татарской культуры. Там сохранился дом шейха Мухаммад-Закира Камалова… Есть движение по вопросу открытия там центра татарской культуры? Я уже писал об этом во многие инстанции. Конечно, я знаю ответ. Но хотел бы от вас услышать, — обратился он к замминистра культуры Татарстана Ленару Хакимзянову.

Помимо этого, как сказал парламентарий, он обратил внимание на отсутствие реставрации историко-мемориального и этнографического комплекса писателя и видного деятеля татарского национального движения Гаяза Исхаки. Напомним, что данный объект находится в поселке Кутлушкино Чистопольского района (ранее деревня Яуширма). Его открыли в 1993-м.

— Мы должны себя уважать. <…> Мягко говоря, очень бедный [музей]. Но даже имеющиеся экспонаты можно так разместить, — отметил глава Союза писателей.

Никита Егоров