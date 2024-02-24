XGod одержал победу над Rare Atom в первой игре турнира по CS2 и лазертагу

Состав из Казахстана XGod оказались сильнее своих соперников из китайской команды Rare Atom. В первой игре турнира по Counter-Strike 2 и лазертагу они выиграли все три карты: две в CS2 и одну в лазертаг.

В составе XGod играют победители Major 2017, легендарный игрок Dosia и Mou. Ранее игроки играли вместе в российской команде Gambit, и вместе выиграли Major 2017

Однако не стоит недооценивать Rare Atom: они оказали достойное сопротивление. У команды еще есть все шансы на камбэк, так как впереди у каждого из составов по два матча в группе.

Нафиса Миннехузина