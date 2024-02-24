Российская команда Kuznya выиграла в турнире по фиджитал-единоборствам на «Играх будущего»

Российская команда Kuznya стала победителем в турнире по фиджитал-единоборствам на «Играх будущего». В турнире принимали участие 8 команд, включая представителей США, Бахрейна и Армении.

В составе каждой команды есть четыре спортсмена. Сначала бойцы сражались в симуляторе, после чего проводили поединки в октагоне.

За два дня Kuznya набрала 32 очка. Второе место досталось GOR Union — 30 очков, тройку лидеров замкнули MMA Fighters. Они набрали 27 баллов.

Накануне в финальном матче за звание победителя турнира по фиджитал-хоккею победила Liga Pro Team. Она переиграла Cosmos X17.

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