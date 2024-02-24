«Ак Барс» переиграл «Амур» в домашнем матче
Казанский «Ак Барс» переиграл «Амур» в домашнем матче. Игра завершилась со счетом 4:2 (0:1,4:0,0:1).
Победу казанские хоккеисты добыли во втором периоде. С 28-й по 37-ю минуты отличились Максим Быков, Кирилл Семенов и Станислав Галиев, который оформил дубль. Шайбы в составе «Амура» забросили Ян Дрозг и Кирилл Слепец.
Заключительный матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ «барсы» проведут 26 февраля. Казанцы примут на своем льду «Адмирал».
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