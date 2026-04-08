Крипторынок потерял более $500 млн в I квартале 2026 года

Из 83 инцидентов наибольший ущерб — $371,6 млн — связали с кражами ключей и социнженерией

В первом квартале 2026 года мировой крипторынок потерял около $527 млн из-за 83 инцидентов, сообщило ТАСС.

Наибольший ущерб — $371,6 млн — пришелся на случаи компрометации доступа и социальную инженерию (кражи ключей, взломы устройств, поддельные приложения).

Экономические атаки и манипуляции с оракулами принесли $75,5 млн убытков, а ошибки в смарт-контрактах — 26 инцидентов с $34,2 млн ущерба. Остальные потери связаны с чрезмерными разрешениями ($23,2 млн), мошенничеством через подмену адресов ($12,3 млн) и атаками на мосты между блокчейнами ($10,3 млн).

В «Коинкит» отметили, что значительная часть потерь связана с невнимательностью пользователей и ростом методов социнженерии.

Ариана Ранцева