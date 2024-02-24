Russian Cyborgs победила в финале соревнований СИБУР Кибатлетика на «Играх будущего»

Команда Russian Cyborgs стала победителем соревнований дисциплины СИБУР Кибатлетика на турнире «Игры будущего». В финале российский коллектив обыграл Falcon Verts из Саудовской Аравии со счетом 60:45.

В каждую команду входили 4 кибатлета: ARM-пилот с протезом предплечья, LEG-пилот с протезом бедра, WHEEL-пилот электроколяски и NEURO-пилот электроколяски с нейрогарнитурой.

СИБУР Кибатлетика — это дисциплина, в которой в выполнении повседневных задач соревнуются спортсмены, использующие ассистивные технологии и средства реабилитации. В ней участвовали десять национальных команд из разных стран: России, Индии, Индонезии, Малайзии, Вьетнама, Саудовской Аравии, Ирана, Египта, ЮАР и Нигерии.

— Участие в соревнованиях мотивирует кибатлетов к постоянному росту, помогает им сохранять энтузиазм и уверенность в своих способностях. Одним из важных преимуществ таких соревнований является поощрение разработки новых технологий реабилитации, что способно улучшить качество жизни людей с особенностями здоровья. «Игры Будущего» привлекают внимание к развитию инклюзивного общества, — рассказал председатель правления Союза «Кибатлетика» Андрей Давидюк.

Соревнование состояли из двух этапов: группового и плей-офф. В рамках каждого этапа команды должны были выполнить шесть заданий, позволяющих продемонстрировать возможности инновационных ассистивных устройств. Каждое задание состояло из преодоления спортсменами препятствий (скаты, ключи, ящики, двери, переправа, рампа) и включения световых сигналов с помощью нейрогарнитуры капитана команды.

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