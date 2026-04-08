Сильный ветер и гроза ожидаются в Татарстане 9 апреля

По данным РСЧС, скорость ветра достигнет 15–20 м/с

РСЧС предупредила о сильном ветре до 15—20 м/с и возможной грозе на территории Татарстана, в том числе в Казани, днем 9 апреля 2026 года.

Местами ожидаются осадки и неблагоприятные погодные условия. Жителям региона рекомендуется соблюдать меры безопасности и избегать пребывания на улице в опасных местах.

Ранее «Реальное время» писало, что в связи с прохождением через республику активного фронтального раздела ожидаются дожди.

Ариана Ранцева