В Татарстане за год в 1,2 раза снизилось количество отравлений алкоголем

Основная доля отравившихся — лица в возрасте 18 лет и старше

Фото: Роман Хасаев

За три месяца 2026 года в Татарстане зарегистрировали 114 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. По сравнению с тем же периодом 2025-го данный показатель снизился в 1,2 раза, передает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

— Основная доля отравившихся — лица в возрасте 18 лет и старше — 92%, или 105 случаев (январь — март 2025 г. — 89%, или 126 случаев); на подростковое население (15—17 лет) приходится 1,8%, или 2 случая (6%, или 9 случаев); среди детей — 6,2%, или 7 случаев (5%, или 7 случаев). Мужское население составило 73,7% (85%), — говорится в сообщении.

Среди несовершеннолетних четыре случая зарегистрировали в Нижнекамском районе, три в Челнах, один в Казани и один в Заинском районе.

Согласно анализу, 33,3% отравившихся относились к неработающему населению, 19,3% — к работающему, 12,3% — к пенсионерам, 4,4% — к школьникам, 3,5% — к другим учащимся, а 27,2% — прочие лица.

В структуре алкогольных отравлений преобладают отравления этанолом — 72,8%, отравления спиртом неуточненным — 13,2%, метанолом — 12,3%, 2-пропанолом и другими видами спиртов — по 0,85%.

Показатель смертности от острых отравлений алкогольсодержащей продукцией за январь — март 2026г. составил 1,3 на 100 тыс. населения, или 51 случай (1,2 на 100 тыс. населения, или 50 случаев).

Татарстанцам напомнили, что покупка алкоголя у неизвестных лиц, в неустановленных местах, через интернет-ресурсы, без документов, подтверждающих качество и происхождение продукции, несет реальную угрозу для здоровья и жизни.

Ранее сообщалось, что казанский «Пивоман» избавился от «розничного» ОКВЭД на алкоголь.

Никита Егоров