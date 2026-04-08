В Татарстане спрос на репетиторов по алгебре вырос в 2,5 раза

Также увеличился интерес к иностранным языкам (+47%) и подготовке к олимпиадам и ЕГЭ

В первом квартале 2026 года в Татарстане заметно вырос спрос на репетиторов, сообщили в «Авито». Особенно сильно увеличился интерес к занятиям по алгебре — более чем в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Также вырос спрос на иностранные языки — на 47%. Жители региона чаще искали специалистов по японскому (+29%), французскому (+12%) и арабскому (+10%) языкам. Растет интерес к подготовке к олимпиадам (+17%) и к ЕГЭ: базовый уровень (+15%), профильный (+8%).



Рост наблюдается как в школах, так и для индивидуальной подготовки, с гибким графиком и различными уровнями дохода преподавателей.



