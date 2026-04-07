В Национальном музее показали древнеегипетскую и античную коллекции

Значительную часть древнего собрания представили в открывшемся «Кабинете редкостей»

Ушебти — представители аутсорса в загробном мире. Фото: пресс-служба Национального музея РТ

В честь 131-летия Национальный музей РТ исполнил давнюю мечту и открыл выставку «Кабинет редкостей: древнеегипетская и античная коллекции». Старт этим собраниям давал еще Андрей Федорович Лихачев. Посмотреть древние находки можно, не уезжая в метрополии, подчеркивают в музее. Экспонаты, однако, представлены из фондов не все — саркофаг Неситауджатахет, жрицы-певицы бога Амона, еще ждет реставрация, но его недавно осматривали египетские специалисты, так что движение есть.

Начиная с Андрея Лихачева

Гендиректор музея Айрат Файзрахманов говорит, что открыть такой кабинет было мечтой еще Гульчачак Назиповой, которая проработала на этой должности 14 лет. Много говорила о нем главная хранительница Светлана Измайлова, среди инициаторов — и министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Долгое время помещение, где расположен кабинет, стояло закрытым. В музее есть подобные залы. Один посвящен нумизматике, второй — татарскому ювелирному искусству, в третьем разместилась православная коллекция.

— У кабинетов особая защита, мы тут предусматриваем «луврские риски», — отмечает Файзрахманов, сообщая, что пространство удалось организовать благодаря национальному проекту «Семья», в частности закупить оборудование.

Сейчас здесь представлены экспонаты из нескольких коллекций. Первая — Андрея Федоровича Лихачева, из чьих собраний и начался музей. Также есть вещи, купленные попечителем музея Василием Заусайловым. После революции, в 1928 году, в музей передали немало экспонатов из Кабинета истории материальной культуры при Восточно-педагогическом институте. В нее входили коллекции музея древностей и искусств Казанского императорского музея и дары османского наместника Египта Аббаса II Хильми Александру II. Еще одна часть — коллекция профессора Николая Высоцкого, закупленная специально для НМ РТ.

Фрагменты саркофагов. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Девять с половиной веков

Выставка охватывает период от IV века до нашей эры до IV века нашей эры. Всего на выставке представлено 167 предметов, общий же фонд музея в этом плане владеет 250. Сейчас готовится каталог по древнеегипетской коллекции в бумажном и цифровом виде.

Самый древний экспонат здесь — это сосуд IV тысячелетия до н. э., относящийся к додинастическому Египту. Из больших экспонатов —сосуд с территории Кипра, амфора 100—140-х гг. н. э. И, наконец, фрагмент мрамора из Колизея из коллекции профессора Дубяго, который он привез из Рима. Ширяев, который, кстати, преподает еще и охрану объектов культурного наследия, предположил, что ученому, вероятно, его просто подарили.

Леонид Ширяев. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

— Не нужно ехать ни в Петербург, ни в Эрмитаж, не нужно ехать в Москву. Там, конечно, все красиво и богато. Там огромное количество шикарных экспонатов. Но можно в Казани, дома, тоже прийти и посмотреть на Древний Египет и на античность, — отмечает научный сотрудник Национального музея Леонид Ширяев, главный куратор выставки.

Также на выставке представлен фрагмент папируса «Ам-дуат» X—IX века до нашей эры, который клали при погребении, чтобы покойный прошел благополучной путь в загробном мире (то есть в Дуате). Такую рукопись можно увидеть, к примеру, в Гизе.

Безусловно, журналисты ожидали увидеть на выставке и саркофаг Неситауджатахет. Здесь можно было посмотреть на фрагменты саркофагов, например, с изображениями богини Исиды и богини Хатхор (их покупал Заусайлов в 1901 году). На них видны спилы, то есть в свое время их разделяли. В музее есть и мумия, но не человеческая, а крокодила. А саркофаг ожидает финансирования для реставрации, его хранят в фондах.

Надгробный рельеф. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Ушебти для фараонов

Привлекает внимание большая коллекция ушебти — то есть фигурок, предназначенных для выполнения сельскохозяйственных работ за умершего в загробном мире. Например, царевича Рамсеса Монтухерхепешефа, сына фараона Рамсеса IX. А также множество амулетов. К примеру, амулет-кукиш, защищающий от злых духов.

Завершает выставку надгробный рельеф ребенка I—III веков н. э., возможно, из Северного Причерноморья. Ребенок изображен с цыпленком, потому что, объяснил Ширяев, греки относились первоначально к курице как к домашнему питомцу и в пищу не употребляли.

К слову, выставку можно изучать самостоятельно, При экспонатах оформлены достаточно подробные этикетки. Но в музее предполагают, что здесь будет и свой аудиогид.

Экспозиция не станет постоянной, она продлится до ноября. Связано это, в частности, с необходимостью соблюдения строгих условий хранения и отсутствием достаточного количества специалистов. Например, те же саркофаги требуют особого микроклимата и дорогостоящего оборудования. Вероятно, какие-то редкости будут заменяться копиями — им попросту нельзя так долго находиться при свете. Однако концепция «Кабинета редкостей» как специально небольшой вау-выставки сохранится.

— В наших планах в течение 3—4 лет реставрировать экспонаты из древнеегипетской коллекции и выставить их в большем пространстве, — пообещал Айрат Файзрахманов. — Мне кажется, это то, ради чего можно приехать в Казань, потому что в Поволжье такого больше нигде нет. А к примеру, такой коллекции ушебти нет даже в Петербурге, что признают и специалисты-египтологи.