МИД Ирана назвал сроки восстановления судоходства в Ормузском проливе
По словам Аббаса Арагчи, безопасный проход может быть обеспечен в течение двух недель после прекращения атак на Иран
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что безопасный проход через Ормузский пролив может быть восстановлен в течение двух недель после заключения перемирия между Ираном и его противниками.
Об этом он сообщил в социальной сети X.
По словам главы иранского МИД, безопасная навигация через пролив станет возможной в течение двух недель и будет организована в координации с вооруженными силами страны с учетом существующих технических ограничений.
Он также отметил, что дальнейшие действия Тегерана будут зависеть от развития ситуации вокруг страны.
— Если нападения на Иран прекратятся, вооруженные силы исламской республики также прекратят свои оборонительные атаки, — написал Арагчи.
Ранее «Реальное время» писало, что Иран, США и Израиль договорились о двухнедельном перемирии.
