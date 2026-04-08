МИД Ирана назвал сроки восстановления судоходства в Ормузском проливе

По словам Аббаса Арагчи, безопасный проход может быть обеспечен в течение двух недель после прекращения атак на Иран

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что безопасный проход через Ормузский пролив может быть восстановлен в течение двух недель после заключения перемирия между Ираном и его противниками.

Об этом он сообщил в социальной сети X.

По словам главы иранского МИД, безопасная навигация через пролив станет возможной в течение двух недель и будет организована в координации с вооруженными силами страны с учетом существующих технических ограничений.

Он также отметил, что дальнейшие действия Тегерана будут зависеть от развития ситуации вокруг страны.

— Если нападения на Иран прекратятся, вооруженные силы исламской республики также прекратят свои оборонительные атаки, — написал Арагчи.

Ранее «Реальное время» писало, что Иран, США и Израиль договорились о двухнедельном перемирии.

Ариана Ранцева