Экономика Рунета превысила 30 трлн рублей в 2025 году

По оценке РАЭК, показатель вырос почти на 25% по сравнению с 2024 годом

Объем экономики российского сегмента интернета по итогам 2025 года превысил 30 трлн рублей. Об этом сообщил генеральный директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Дмитрий Гуляев во время презентации «Первого навигатора ИТ-отрасли», пишет ТАСС.

По его словам, показатель вырос почти на 25% по сравнению с 2024 годом. Тогда объем экономики Рунета оценивался в 24 трлн рублей.

Основную долю занимает сектор электронной коммерции — 27,9 трлн рублей. Как отметил Гуляев, этот сегмент традиционно демонстрирует рост. В 2021—2024 годах он составлял в среднем 33% ежегодно, а по итогам 2025 года увеличился на 4% по сравнению с предыдущим годом.

Ариана Ранцева