Совкомбанк направил 3 млрд рублей на социальные инвестиции в 2025 году

По итогам прошлого года поддержку Совкомбанка получили более 1,5 тысячи благотворительных организаций по всей России. Банк направил помощь на социальные, спортивные, культурные, инклюзивные, экологические и образовательные проекты.

Согласно «Отчету добра» Совкомбанка за 2025 год, банк продолжил развивать экосистему поддержки НКО, сочетая прямую помощь с цифровыми сервисами для фондов, доноров и партнеров.

«В Совкомбанке мы создаем не просто отдельные благотворительные проекты, а полноценную экосистему добра. В 2025 году мы направили 3 млрд рублей на социальные инвестиции, поддержку получили 1 567 организаций, а к нашим инициативам присоединились 373 тысячи доноров. Эти результаты показывают: когда банк создает удобные и понятные инструменты помощи, к добрым делам подключаются сотни тысяч людей, а НКО получают больше возможностей для устойчивого развития и поддержки своих подопечных», — отметил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

В рамках проекта «Технологии Добра», который Совкомбанк развивает совместно с фондом «Сколково», совокупная рыночная стоимость услуг, бесплатно предоставленных НКО в 2025 году, составила 420 млн рублей. Еще одним важным инструментом социальных инвестиций стала платформа «Совкомбанк про добро»: по итогам года общий объем помощи фондам через нее достиг 192,4 млн рублей, что на 68% больше, чем годом ранее.

Совкомбанк продолжает развивать инструменты, которые делают благотворительность более доступной и эффективной для всех участников.

