Во всех детских садах России с сентября появятся «Добрые игры»

13:12, 08.04.2026

Программа станет аналогом «Разговоров о важном» и будет посвящена духовно-нравственным ценностям

Фото: Артем Дергунов

С 1 сентября 2026 года во всех детских садах России будут проводиться «Добрые игры», аналог «Разговоров о важном», заявила замглавы Минпросвещения РФ Ольга Колударова.

По словам Колударовой, мероприятия будут посвящены духовно-нравственным ценностям. Министерство готовит методический инструментарий для реализации программы во всех дошкольных образовательных организациях.

Ранее «Реальное время» писало, что Минпросвещения утвердило 16 обязательных предметов для 10—11‑х классов.

Ариана Ранцева

