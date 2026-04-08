В Казани ведется разработка проектной документации нового парка аттракционов

Он будет больше, масштабнее по количеству аттракционов, сообщил мэр города

В Казани разрабатывают проектную документацию нового парка аттракционов. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин во время встречи со школьниками «Недетский разговор».

— На сегодня принято решение, и компания по поручению раиса республики занимается разработкой проектной документации [парка аттракционов]. Он пока названия не имеет, может, так же — «Кырлай» — останется. Парк будет больше, масштабнее по количеству аттракционов, — сказал мэр, отвечая на вопросы подростков.

Новый парк должен стать продолжением парка Победы. Ранее проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы.



Галия Гарифуллина