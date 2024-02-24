В Татарстане обустроят четыре площадки под строительство жилья за 133,3 млн рублей
В Татарстане по программе Министерства сельского хозяйства и продовольствия обустраивают четыре площадки под застройку. На реализацию проекта выделено 133,3 миллиона рублей. Будут обустроены площадки под компактную жилищную застройку:
- на 268 жилых домов в н.п. Песчаные Ковали;
- на 256 жилых домов в микрорайоне «Южный»;
- на 340 индивидуальных жилых дома в мкр. «Новый»;
- на 350 жилых дома с. Среднее Девятово.
— Обустройство площадок под компактную жилищную застройку в н.п. Песчаные Ковали, с. Среднее Девятово, микрорайоне «Южный» с. Черемшан, микрорайоне «Новый» с. Верхний Услон ведется по программе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. Согласно информации Минсельхоза Татарстана, все четыре площадки предназначены для индивидуального жилищного строительства, — ответили «Реальному времени» ГИСУ Татарстана.
По словам, Минсельхоза республики, дома будут строится за счет граждан, которые приобрели участок, а дорогу в этих населенных пунктах построят за счет бюджетных средств.
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