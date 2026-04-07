Татарстанцам напомнили о сокращенной рабочей неделе в апреле

У жителей республики будет больше выходных в мае за счет Курбан-байрама

В Татарстане последняя рабочая неделя в апреле продлится четыре дня, с 27 по 30 апреля. Причем в четверг, в последний календарный день апреля, будет сокращенный рабочий день — на 1 час.

Согласно производственному календарю на 2026 год, татарстанцев ждут выходные с 1 по 3 мая. Следующие майские выходные ожидаются с 9 по 11 мая, а также 27 мая в честь Курбан-байрама.

Отметим, что в целом татарстанцы в мае будут отдыхать 13 дней, в то время как в целом у россиян ожидается 12 выходных в мае. Количество выходных дней в республике увеличивается за счет выходного в честь Курбан-байрама.

Никита Егоров