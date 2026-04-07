В Казани вновь выставят на торги больницу фабрики Крестовниковых

Исторический комплекс на улице Ватутина попытаются продать 8 мая за 382,6 млн рублей

В Казани 8 мая 2026 года в третий раз попытаются продать исторический комплекс зданий бывшей больницы при фабрике Крестовниковых. Торги организует Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана в форме публичного предложения на электронной площадке.

На продажу выставлен комплекс зданий по адресу: улица Ватутина, 13. В его состав входят трехэтажная поликлиника площадью 1 920 кв. м, трехэтажная больница 1914 года постройки площадью 1 005,6 кв. м, имеющая статус объекта культурного наследия регионального значения, двухэтажное административное здание площадью 304 кв. м, одноэтажные здания проходной площадью 16,7 кв. м и овощехранилища площадью 31,1 кв. м, а также двухэтажный гараж площадью 302 кв. м.

Также в лот входит земельный участок площадью 8 110 кв. м, предназначенный для размещения больницы.

предоставлено пресс-службой СМУ-88

Начальная цена лота составляет 382,6 млн рублей. Минимальная цена предложения установлена на уровне 191,3 млн рублей. Величина снижения начальной цены составляет 19,1 млн рублей.

Согласно условиям торгов, покупатель обязан выполнить комплекс работ по сохранению объекта культурного наследия. В частности, потребуется провести инженерные исследования, разработать и реализовать проект реставрации, установить информационную надпись на фасаде здания, а также ежегодно информировать орган охраны о состоянии объекта.

Ранее аукцион по продаже комплекса на Ватутина не состоялся из-за отсутствия допущенных претендентов.

Ариана Ранцева