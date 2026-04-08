Производство алкоголя в России снизилось почти на 5%

Падение зафиксировано по итогам первого квартала на фоне снижения спроса и ограничений на продажу спиртного

Фото: Динар Фатыхов

Производство алкогольной продукции в России сократилось почти на 5% по итогам первого квартала 2026 года. Об этом сообщает Ъ.

По информации ведомства, в сегменте крепкого алкоголя темпы снижения производства замедляются. При этом для производителей пива и вина кризис, напротив, усиливается.

Снижение выпуска алкогольной продукции связывают с несколькими факторами. Среди них — общее падение покупательной способности населения, начавшийся кризис на рынке общественного питания, а также усилия региональных властей по ограничению доступности спиртных напитков.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане за год в 1,2 раза снизилось количество отравлений алкоголем.

Ариана Ранцева