Для помощи татарстанцам на проведение газа внутри границ участка выделят 92,3 млн рублей

14:00, 07.04.2026

Средства выделят в рамках программы социальной поддержки граждан республики

Фото: Реальное время

В Татарстане на помощь гражданам при проведении газа направят 92,3 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве финансов Татарстана.

Средства предусмотрены в бюджете республики на 2026 год в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан в Республике Татарстан».

Размер единовременной субсидии определяется исходя из фактически понесенных расходов на проведение газа, но не может превышать 100 тыс. рублей на одно домовладение.

Ранее «Реальное время» писало, что в Казани произошла массовая утечка газа в жилых домах.

Ариана Ранцева

