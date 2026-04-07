Капремонт Республиканской клинической больницы в Казани оценили в 1,8 млрд

Работы планируется завершить до 1 декабря 2026 года, контракт действует до января 2027-го

В Казани проведут капитальный ремонт Республиканской клинической больницы. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок. Начальная стоимость работ составляет 1,8 млрд рублей.

В рамках контракта планируется капитальный ремонт здания, закупка медицинского оборудования, мебели и инвентаря, а также благоустройство территории. Срок окончания выполнения работ установлен на 1 декабря 2026 года, срок исполнения контракта — до 18 января 2027 года.

Проект предусматривает пусконаладочные работы, изменение конструктивных и архитектурных решений, модернизацию систем вентиляции, отопления, внутреннего водоснабжения и пожарной сигнализации. В отделении реанимации планируется провести работы для обеспечения доступа инвалидов.

Также предусмотрена закупка мебели и оборудования для кабинетов, включая столы, шкафы, холодильные шкафы, мойки, электроплиты, стойки ресепшена и электрочайники.

Ранее, в октябре 2025 года, сообщалось о выделении 54,9 млн рублей на капитальный ремонт больницы. Тогда работы планировалось завершить до 31 мая 2026 года. Проект включал ремонт систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, электроснабжения, пожарной сигнализации и сетей связи, а также благоустройство территории с устройством газонов, ограждений и дорожного покрытия из асфальта и брусчатки.



Ариана Ранцева