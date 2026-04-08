На реках Закамья продолжает снижаться уровень паводковой воды

Суточная интенсивность спада составляет от 3 до 86 см, на отдельных реках вода все еще превышает уровни выхода на пойму

На реках Закамья продолжается спад высоты паводочной волны. Суточная интенсивность снижения уровней воды составляет от 3 до 86 см, сообщает МЧС Татарстана.

По данным наблюдений, уровни воды на реках республики остаются различными относительно отметок выхода на пойму. Так, на реке Карле вода превышает уровень выхода на пойму на 1 см, на реке Малый Черемшан — на 53 см, на реке Кубне — на 122 см.

На реке Берсут уровень воды ниже отметки выхода на пойму на 21 см, на остальных реках — ниже на 36–644 см.

По отношению к среднемноголетним максимальным значениям уровень воды превышен на реке Кубне на 10 см, на реке Иж — на 20 см, на реке Карле — на 59 см. На остальных реках показатели остаются ниже среднемноголетних максимумов на 50–410 см.

При этом уровни воды остаются ниже опасных отметок: на реке Кубне — на 31 см, на остальных реках — на 68–622 см.

Ариана Ранцева