Замначальника следственной части УВД Челнов подозревают в фальсификации доказательств

Елену Ганиеву задержали по итогам допроса в Следкоме

В Набережных Челнах возбудили уголовное дело на замначальника следственной части УВД Елену Ганиеву. Накануне ее пригласили на допрос в шестой отдел по особо важным делам Следкома по РТ, после которого в статусе подозреваемой задержали, сообщают источники «Реального времени».

Дело против Ганиевой возбуждено по двум статьям УК РФ — превышение полномочий (ст. 286) и фальсификация доказательств оперативно-разыскной деятельности (ст. 303).

Как выяснило «Реальное время», следователи СК подозревают коллегу из УВД в незаконных действиях при расследовании одного из дел о преступлениях «обнальщиков», которые помогли снять претензии к одному из задержанных. Оперативное сопровождение дела Ганиевой осуществляют сотрудники УФСБ по Татарстану.

Вину задержанная не признает. Вероятно, завтра в суд поступит ходатайство об избрании ей меры пресечения.

В 2014 году Ганиеву, на тот момент майора юстиции, уличили в совершении дисциплинарного проступка. В представлении руководителя Набережночелнинского отдела Следкома сообщалось о результатах проверки по обращению правозащитников. По данным СК, в декабре 2013-го в служебном кабинете УВД гражданка Кривкова хотела зачеркнуть свою подпись в протоколе об административном правонарушении, ссылаясь на то, что ознакомиться со всеми материалами дела не дали.

Как показала проверка, следователь стала оказывать Кривковой физическое противодействие, в результате которого у последней зафиксировали ссадину кисти и отслоение ногтевой пластинки пальца. Реакцией на представление стало предупреждение в адрес майора Ганиевой и ее депремирование.

Сегодня же стало известно, что к уголовной ответственности привлечен и начальник отдела по расследованию преступлений на территории ОП «Комсомольский» автограда Динар Зарипов. Его подозревают в посредничестве взятке, и это преступление, по данным источников «Реального времени», также связано с делом «обнальщиков».

