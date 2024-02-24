С начала года на покупку сельхозтехники в Татарстане потратили 1,2 млрд рублей

В рамках обновления машинно-тракторного парка в 2024 году в Татарстане приобретено 242 единицы сельскохозяйственной техники. На это выделили 1,2 млрд рублей, рассказал на совещании в Доме правительства республики первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Ленар Гарипов.

Деньги выделили на покупку 61 трактора, 23 зерноуборочных комбайнов, трех кормоуборочных комбайнов и 155 единиц прочей техники.

В марте-апреле государственная поддержка аграриев составит 3,7 млрд рублей. Львиная доля денег предназначена на сферу животноводства — 1,9 млрд рублей. На растениеводство и мелиорацию направят 1,4 млрд рублей. Еще 500 млн предназначены на техническую и технологическую модернизацию.

В 2023 году в Татарстане купили 2 988 единиц сельхозтехники на общую сумму 12,9 миллиарда рублей. В планах на этот сезон ремонт около 17,8 тысячи единиц различной сельскохозяйственной техники, включая тракторы, зерно- и кормоуборочные комбайны, самоходные жатки, сеялки и другие агрегаты.

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