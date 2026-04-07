Если снизить ключевую ставку — деньги уйдут из банков и разгонят инфляцию

В Комитете Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству высказали одобрение денежно-кредитной политике ЦБ

«Снижение ключевой ставки неизбежно повлечет за собой снижение ставок по депозитам. Каким будет результат? Сбережения, сопоставимые с размером годового ВРП, хлынут на рынок, произойдет скачок инфляции», — возразил сегодня недовольному бизнесу Марат Галеев, один из старейших депутатов Госсовета РТ. После вчерашней отповеди главы КЖК Дмитрия Самаренкина о негативном влиянии ключевой ставки на рентабельность производства бизнес сменил риторику. IT-индустрия показала за год десятикратный рост прибыли, но боится повышения страховых взносов, а экспортеры попросили поддержки в продвижении на внешних рынках. «Когда государства хотят зарабатывать на экспорте, то резко снижают налоги в этой части», — предложил Марат Галеев. Подробнее — в материале «Реального времени».

Об инвестициях либо хорошо, либо никак

В республиканском парламенте сегодня продолжилось рассмотрение отчета правительства Татарстана за 2025 год. Эстафету обсуждения приняли на совместном заседании Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству и экспертного совета при нем, куда приехало немало представителей бизнеса, отраслевых ассоциаций и ТПП РТ. На этот раз отчет защищали замминистра экономики Татарстана Олег Пелевин и замминистра промышленности и торговли республики Родион Карпов.

Казалось, дискуссия вокруг ключевой ставки в 15%, затеянная вчера в стенах парламента, могла подвергнуться новому раунду критики от промышленных предприятий. Председатель совета директоров АО «Казанский жировой комбинат» Дмитрий Самаренкин заявил, что нынешний уровень ключевой ставки не дает привлекать оборотный капитал и мешает развиваться предприятиям.

Но, как позднее заметил постоянный член Комитета по инвестициям Марат Галеев, «подобных суждений и стенаний» в комитете нет. «Ставка потихоньку снижается, поэтому нужно пользоваться возможностями, которые есть в текущей рыночной конъюнктуре», — отметил он. И действительно, тема инвестиций почти не поднималась, словно действовало негласное правило: говорить о них либо хорошо, либо никак.



Ничего нового с того момента не прозвучало в отчете Олега Пелевина. Он повторил вчерашний тезис о том, что на экономику продолжают оказывать влияние три негативные тенденции. Во-первых, сильный курс рубля усилил давление на экспорт и создал неравную конкуренцию с импортерами на внутреннем рынке. Во-вторых, ключевая ставка ЦБ превышает рентабельность отдельных отраслей. В-третьих, растет просроченная задолженность по кредитам, что приводит к снижению прибыли и росту убытков.

Китай нас просто «сметает»

Но, с другой стороны, в этих экономических условиях работают все предприятия в стране, указал он. По его словам, руководители предприятий на встречах с Минэкономики утверждают, что «у них есть планы развития, никто не останавливает производство», понимая, что «при такой высокой стоимости [денег] стоит задача — повышать эффективность, оптимизировать свои затраты».

Замминистра промышленности и торговли Татарстана Родион Карпов пояснил, что промышленность в 2025 году развивалась неравномерно. Высокие темпы роста в 340% показали предприятия ОПК, занимающиеся выпуском БПЛА, боевых вертолетов и кораблей. На 18,4% выросло производство электротехнического оборудования, на 7,2% — выпуск лекарств, на 3,1% — производство химических продуктов, на 2,2% — нефтепродуктов.

Остальные отрасли экономики откатились назад. Сильнее всего пострадал автопром — глубина падения составила 23,9%. Несмотря на высокий «ключ», доля обрабатывающих производств по итогам 2025 года составила 79%, тогда как 20 лет назад этот показатель был на уровне 50%. То есть промышленность республики уходит от сугубо сырьевой направленности, отметил Карпов.

Между тем депутат Госсовета Татарстана и глава СК «Ак Барс» Ренат Мистахов обратил внимание на положение российских экспортеров на внешних рынках. Они рискуют потерять свои позиции на рынках Юго-Восточной Азии в конкуренции с китайскими производителями, если федеральные власти не будут усиливать влияние.



— Китай нас просто сметает, и все, что есть (на внутреннем рынке России,— прим. ред.), идет из Китая. Мы же (власти,— прим. ред.) никакую агрессивную позицию не занимаем в части расширения экспорта. У нас есть только инструменты РЭЦ (субсидии на доставку экспортной продукции). Нам нужно больше использовать политические инструменты, которые позволяли бы заходить на новые внешние рынки, — отметил он.

В противном случае российские экспортеры могут потерять свои позиции, предупредил он. «Мы так [внешний] рынок растеряем. Наши зарубежные рынки начинают занимать китайцы, индийцы и те страны, у кого осталась промышленность со времен СССР.



По его словам, в портфеле судостроительных компаний РФ экспортные заказы исчезли, хотя раньше составляли значительную часть. «Еще «посидим» — и больше на эти рынки не зайдем», — опасается Ренат Мистахов.

— Если государство заинтересовано в доходах от экспорта, то может снизить налоги в секторах, ориентированных на внешние рынки, — согласился Марат Галеев, добавив, что это давно практикуется во многих странах. По его мнению, решение этой проблемы требует точечного подхода на федеральном уровне.

Откуда деньги на НИОКР

— Успехи в импортозамещении пока фрагментарны, остаются серьезные вызовы. Как планируется сократить технологические разрывы? — поинтересовался председатель комитета Рягат Хусаинов.

— Наша главная цель — интеграция в федеральные карты технологических коопераций, — ответил Пелевин.

По его словам, пока в них попали «Татнефть», СИБУР, КАМАЗ. Технологическое обновление и внедрение НИОКР требуют инвестиций, но пока предприятия живут за счет инвестиционного задела прошлых лет, признал он.

— При таких дорогих ресурсах откуда [возьмутся] средства? В первую очередь рассчитывают, что упадут проценты по кредитам, — поинтересовался и. о. председателя Госсовета Марат Ахметов.

Олег Пелевин ответил уклончиво. «Мы рассчитываем и на максимальное участие в федеральных мерах поддержки», — сказал он, не называя конкретных источников финансирования.

Вычислительные мощности ЦОД увеличат в 30 раз

IT-индустрия, находящаяся в комфортном налоговом режиме, показала за год десятикратный рост прибыли, продолжил отчет замглавы Минцифры Татарстана Булат Габдрахманов. Согласно прогнозу, валовая выручка отрасли по итогам 2025 года составит 269 млрд рублей, или с ростом на 35%. Налоговые отчисления составили 42 млрд рублей (+20%). Сейчас в отрасли работает свыше 3,5 тысячи компаний, наиболее крупные являются резидентами ОЭЗ «Иннополис» и «Сколково». В прошлом году им удалось привлечь 1,37 млрд рублей федерального финансирования в виде субсидий и грантов. Еще 2,2 млрд рублей привлечено в рамках нацпроектов «Экономика данных» и «Космос».

При этом компании пугают риски, связанные с изменением налогового регулирования. В частности, повышение страховых взносов и снижение лимитов по упрощенной системе налогообложения, отметил Булат Габдрахманов.

Он напомнил, что в прошлом году была принята республиканская программа развития искусственного интеллекта до 2030 года. Общий бюджет составляет 5 млрд рублей. В рамках нее власти рассчитывают в 30 раз нарастить вычислительные мощности ЦОД. Сейчас Россия занимает 30-е место в мире по уровню развития искусственного интеллекта. Эта программа призвана ускорить этот процесс.

— Без нее мы рисковали бы остаться на месте или даже откатиться назад, — отметил замглавы Минцифры. — Во всем мире идет гонка за развитие инфраструктуры. К примеру, в Казахстане на строительство вычислительных мощностей тратится 0,3% от ВРП, а в РФ — только 0,001%.

Центр информационных технологий объявил тендер на закупку оборудования, но не факт, что оборудование поступит, опасается он. «В рамках санкций поставки для инфраструктуры могут остановить, потому что, кроме американской Nvidia, их в мире никто не производит, даже Китай», — сообщил он.

В заключение присутствующие вернулись к спору о ключевой ставке.

— Экономические законы объективны. Снижение ключевой ставки неизбежно повлечет за собой снижение ставок по депозитам. Каким будет результат? Сбережения, сопоставимые с размером годового ВРП, хлынут на рынок, произойдет скачок инфляции, — резюмировал Марат Галеев. — Двигаться можно только постепенно, ставка снижается медленно. То, что ЦБ мужественно держит ставку, является грамотной политикой в целом. Важно, что на федеральном и республиканском уровнях растет понимание этих процессов.