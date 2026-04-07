«50% безработных в Татарстане имеют высшее образование из-за перекоса в сторону «офисных» специальностей»

На рынке труда республики сохраняется высокий спрос на рабочие кадры, но даже при отсутствии места работы не все стремятся занимать существующие вакантные места

В Татарстане зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы — всего 0,18% за первые два месяца 2026 года, что является одним из лучших показателей в регионе за последнее время. При этом сохраняется высокий спрос на рабочие профессии, но многие вакансии остаются невостребованными. Основная проблема — переизбыток офисных специалистов с высшим образованием. Хоть предприятия и предлагают высокие зарплаты (до 93 тысяч рублей) токарям, наладчикам, строителям, люди все равно отказываются идти на технические профессии. Специалисты говорят, что «офисников» не стоит тянуть на завод, а также необходим акцент на удержание возрастных высококвалифицированных специалистов и предоставление возможностей для вышедших из декрета женщин. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Уровень безработицы в Татарстане — всего 0,18%

Рынок труда Татарстана показал рекорд: за первые два месяца 2026 года зафиксирован один из самых низких уровней безработицы последних лет — всего 0,18% от численности рабочей силы.



По данным кадрового центра «Работа России», на 1 марта официальный статус безработного имеют 3,7 тысячи жителей Татарстана при численности рабочей силы республики в 2,07 млн человек (на момент конца 2025 года), а на рынке труда сохраняется высокий спрос на рабочие кадры. По их же данным, на платформе размещено 52,4 тысячи вакансий, а коэффициент напряженности на рынке труда составляет всего 0,07 человека на вакансию: на каждого безработного жителя республики приходится 14 свободных рабочих мест.

Такой парадокс — огромное количество рабочих мест существует с фактом наличия безработных — игроки рынка связывают с тем, что даже при отсутствии места работы не все стремятся занимать существующие вакантные места.

— Когда рынок предлагает 14 вакансий и в основном это вакансии каких-то синих воротничков, а человек ищет место директора или финансового менеджера, то он остается в статусе безработного длительное время, — объясняет HR-специалист Зулия Лоикова.

По данным SuperJob, которые имеются у «Реального времени», в первом квартале 2026 года на рынке труда Татарстана количество вакансий сократилось на 20%, а число соискателей выросло на 36%. По России в целом наблюдается аналогичная ситуация: вакансий стало меньше на 20%, а резюме появилось на 34% больше. При этом специалисты отмечают, что работники по-прежнему уверенно ищут новую работу.

В нынешней картине мира 0,18% — это лишь, те кто встал на учет в центр занятости. Как заявляют специалисты рынка, реальная безработица обычно в 3—5 раз выше. Многие люди остаются без работы, но не регистрируются, так как считают, что предлагаемые вакансии им не подходят: из-за низкой зарплаты, из-за тяжелых условий труда, как в случае технических специальностей — токари, наладчики, монтажники.

Кстати, о них. В промышленности и строительстве зарплаты достигают 90—93 тысячи рублей: например, по данным, имеющимся у «Реального времени», токарям и наладчикам оборудования сейчас предлагают зарплаты в диапазоне от 91 до 92 тысяч рублей, операторы станков могут заработать около 85,9 тысячи рублей, фрезеровщики — 81,9 тысячи рублей. На стройках республики ждут монтажников и электрогазосварщиков на зарплаты до 92,9 тысячи рублей, инженеров — на 89,8 тысячи рублей и изолировщиков — на 85 тысяч рублей. Однако не все так «прекрасно», как может показаться.

— Казалось бы, зарплата выше средней по региону, которая у нас в среднем до 55—60 тысяч рублей, но дефицит сохраняется из-за условий труда, ведь это грязная работа. К тому же такая сумма лишь до вычета налогов и поэтому достигается только за счет переработок. Работа, как правило, 6 дней в неделю, особенно на стройке, 12-часовые и ночные смены, работа в выходные. Если мы возьмем, размажем всю эту сумму, она получится не такая и прекрасная. В перерасчете на фактический час работы ставка может быть вообще неконкурентоспособная, — рассказывает Лоикова.



Работа в строительной сфере и на производстве традиционно ассоциируется у людей с тяжелыми условиями труда, риском травматизма и серой зарплатой. Среди основных негативных факторов выделяются отсутствие надлежащих бытовых условий, таких как проживание в вагончиках, и постоянная пыль на рабочем месте (если речь про стройку).

Более половины безработных в республике имеют высшее образование

Еще один парадокс: по данным кадрового центра, более половины безработных имеют высшее образование (это около 52% от числа). Еще 32% обладают средним профессиональным образованием.

— Более 50% безработных в Татарстане имеют высшее образование из-за перекоса в сторону «офисных» специальностей, не востребованных в промышленности и строительстве. Выпускники вузов часто ожидают высоких зарплат без практических навыков, что приводит к отказам, — рассказал «Реальному времени» HR-специалист, основатель школы развития карьеры, член экспертного совета Госдумы по молодежной политики Гарри Мурадян.

С перекосом согласна и Зулия Лоикова. По ее мнению, основная проблема заключается в перенасыщении рынка труда специалистами гуманитарных направлений. В республике, особенно в Казани, работает множество учебных заведений разных уровней, которые выпускают большое количество юристов, экономистов и менеджеров. При этом спрос смещен в сторону технических специальностей и рабочих профессий. У факта «около 50% безработных — с высшим образованием» есть еще несколько причин.

Во-первых, высшее образование часто не дает необходимых практических навыков, особенно в промышленной сфере, и выпускники вузов оказываются менее конкурентоспособными, по сравнению со специалистами из техникумов и колледжей. Во-вторых, среди людей с высшим образованием наблюдается завышенная оценка своего труда: они часто отказываются от высокооплачиваемых вакансий, связанных с физическим трудом или непрестижными должностями, даже если предлагаемая зарплата составляет 90—100 тысяч рублей и выше. Предпочтение отдается офисным позициям с более низким доходом в 50—60 тысяч рублей.

— Это тревожный звонок для экономики региона, который свидетельствует о девальвации диплома в данном случае, негибкости высококвалифицированных кадров, — рассказывает Зулия Лоикова.

По данным SuperJob, лидирующую позицию в Татарстане по максимальному количеству вакансий занимает ретейл, где имеется наибольший дефицит кадров. На втором месте находится промышленность: здесь требуются инженеры-конструкторы, слесари и электрогазосварщики. В строительной отрасли не хватает инженеров-проектировщиков, сантехников и электромонтажников. В сфере транспорта и логистики работодатели ищут водителей грузовиков, кладовщиков и комплектовщиков. В медицине востребованы врачи разных специальностей, средний медицинский персонал и фармацевты.

Такая статистика по количеству вакансий подтверждает слова специалистов — нужны не офисные работники, а специалисты, связанные с физическим трудом, в том числе с медициной и торговлей. Однако, увы, все вновь упирается в то, о чем говорилось ранее, — непрестижность, переработки, грязная работа.



Есть еще одна проблема трудового опыта республики — женщины и люди предпенсионного и пенсионного возраста

По все тем же данным кадрового центра «Работа России», 67% безработных в Татарстане — женщины, 36% — граждане старше 50 лет.

По мнению экспертов и социальному опыту, для женщин основным препятствием становится гендерный стереотип. Многие промышленные профессии, такие как наладчик, монтажник или водитель большегруза, которые, как выяснилось, очень востребованы, считаются «мужскими». Это затрудняет трудоустройство даже при наличии соответствующей квалификации у женщин. Также значительное влияние оказывает декретный отпуск. После 3—5 лет перерыва в карьере женщины сталкиваются с устареванием профессиональных навыков и настороженностью работодателей, опасающихся частых больничных и возможного нового декрета.

Еще одна проблема — отсутствие гибких форматов работы. Большинство вакансий предполагает полный рабочий день, а еще переработки или вахтовый метод, что сложно совместить с семейными обязанностями.

Люди же старше 50 лет сталкиваются с возрастной дискриминацией. Особенно это заметно в IT-сфере и современном производстве, где работодатели часто неофициально ограничивают возраст кандидатов 45 годами, рассказывает Зулия Лоикова. Относительно «серебряного» возраста распространены стереотипы о медленном обучении и сложностях с освоением цифровых технологий. Кроме того, у старших специалистов нередко наблюдается разрыв в цифровых навыках.

— Также работодатели часто предлагают людям 50+ более низкую стартовую зарплату, чем молодому специалисту. Это очень обидно, потому что их (работодателей, — прим. ред.) не устраивают зачастую опытные работники, чей возраст смущает. Благо сейчас как-то смещается этот акцент, — объясняет Лоикова.

Акцент действительно смещается. По данным hh.ru, с которыми ознакомилось «Реальное время», на соискателей старше 50 лет появляется спрос среди работодателей нескольких регионов. Больше всего предложений о работе поступает из Московской области (6,1%), Ленинградской области (4,8%) и Ярославской, Омской областей, Москвы и Астраханской области (по 4,6%). Самые возрастные кандидаты (от 61 года и старше) востребованы в Московской области и Калмыкии (по 0,9%), а также в Москве, Магаданской области и Чукотском автономном округе (0,8%). Татарстана в этом списке нет.

Работодатели переходят от принципа «Ты должен прийти готовым» к принципу «Мы тебя обучим за 2-3 месяца»

Проблемы технических специальностей, «уютных» офисов, гендерных стереотипов и старшего поколения на повестке уже давно, однако ситуация не такая безвыходная, как могла бы показаться.

Сейчас на рынке труда как России, так и Татарстана традиционный метод размещения вакансий и ожидания откликов больше не эффективен, считают эксперты. Например, сейчас крупные предприятия республики развивают партнерство с учебными заведениями: они создают корпоративные программы, инвестируют в колледжи, оплачивают стипендии и формируют современные мастерские. Это необходимо для выращивания новых технических кадров для самих же производств.

Важную роль в налаживании рынка труда играют программы наставничества и адаптации, которые помогают удерживать дефицитных специалистов. Эффективным методом становится работа с центрами занятости, которые занимаются переобучением сотрудников на востребованные специальности, особенно женщин после декрета и специалистов старше 50 лет.

— Вот чтобы удержать дефицитного сотрудника, особенно молодых или переученных женщин 50+, критически важна система наставничества, и работодатели переходят от принципа «Ты должен прийти готовым» к принципу «Мы тебя обучим за 2-3 месяца». Поэтому программа наставничества тоже позволяет нам снизить текучесть на испытательном сроке, которая раньше достигала 50—70%, — объясняет HR-специалист Зулия Лоикова.

Определенный дефицит рабочей силы исторически компенсировался за счет привлечения трудовых мигрантов, особенно в строительстве, а также работников из других регионов, готовых к вахтовым методам труда. Однако сейчас идет тенденция на ужесточение миграционного законодательства и рост конкуренции за рабочую силу. Специалисты отмечают, что эти факторы оголили реальный дефицит местных кадров.

При этом Гарри Мурадян отмечает, что обычных офисных сотрудников не нужно гнать на работу на заводы и стройки, а необходимо налаживать кейсы визовой трудовой миграции:

— Надо привлекать людей из стран Азии, Африки, индусов, филиппинцев, которые приезжают в Россию, работают 6/1 по 11 часов за 45—50 тысяч рублей, а офисную работу кто делал, тот пусть продолжает делать. Не надо менять квалификацию, не надо насильно гнать людей из офиса в сварщики, электрики. Эту работу изначально выполняла определенная каста людей, пусть и продолжит ее выполнять, — заявил Мурадян.