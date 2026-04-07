В Татарстане ввели режим ракетной опасности
В Татарстане ввели режим «Ракетной опасности». Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.
Соответствующее сообщение появилось в канале Max в 22:27 мск.
Последний раз такой режим вводили 31 марта. Ограничения действовали полтора часа.
Также Росавиация сообщила о закрытии аэропортов Казани, Нижнекамска и Бугульмы.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».