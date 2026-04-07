22:29, 07.04.2026

В Татарстане ввели режим «Ракетной опасности». Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

Соответствующее сообщение появилось в канале Max в 22:27 мск.

Последний раз такой режим вводили 31 марта. Ограничения действовали полтора часа.

Также Росавиация сообщила о закрытии аэропортов Казани, Нижнекамска и Бугульмы.

Рената Валеева

