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G2 Invictus Gaming заняла третье место на турнире по Dota 2 на «Играх будущего»

19:15, 24.02.2024
G2 Invictus Gaming заняла третье место на турнире по Dota 2 на «Играх будущего»
Фото: Старшинов Александр

Китайская команда G2 Invictus Gaming одолела перуанскую команду BOOM Esports по Dota 2 на «Играх будущего» в Казани. Как сообщает корреспондент «Реального времени», победители переломили ход встречи после неудачного старта.

Команда BOOM Esports пыталась отыграться, но потерпела неудачу. Большой вклад в победу G2 Invictus Gaming внесли игроки с никами NothingToSay и Monet.

Победители заработали $120 тысяч. Перуанцам досталось $70 тысяч.

Букмекеры оценивали победу BOOM Esports котировкой 4.20, на успех G2 Invictus Gaming коэффициент составлял 1.18.

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