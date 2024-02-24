G2 Invictus Gaming заняла третье место на турнире по Dota 2 на «Играх будущего»
Китайская команда G2 Invictus Gaming одолела перуанскую команду BOOM Esports по Dota 2 на «Играх будущего» в Казани. Как сообщает корреспондент «Реального времени», победители переломили ход встречи после неудачного старта.
Команда BOOM Esports пыталась отыграться, но потерпела неудачу. Большой вклад в победу G2 Invictus Gaming внесли игроки с никами NothingToSay и Monet.
Победители заработали $120 тысяч. Перуанцам досталось $70 тысяч.
Букмекеры оценивали победу BOOM Esports котировкой 4.20, на успех G2 Invictus Gaming коэффициент составлял 1.18.
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