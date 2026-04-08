Победа над «Трактором» не показатель, именно «Динамо» Квартальнова проверит «Ак Барс» на прочность

Квартальнов может помочь «снять» Гатиятулина и Валиуллина

В четверг «Ак Барс» продолжит свое выступление в плей-офф Кубка Гагарина. Соперником казанцев во втором раунде турнира станет минское «Динамо». Что ждать от серии и почему «барсы» не будут фаворитами в своей паре — читайте в материале «Реального времени».

Первый матч серии состоится 9 апреля в Минске

Серия между «Динамо» и «Ак Барсом» стартует 9 апреля матчем в Минске. Минчане заняли второе место по итогам регулярного чемпионата в Западной конференции, поэтому будут иметь преимущество домашней площадки. Казанские «барсы», напомним, финишировали в «регулярке» на Востоке третьими.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Подопечные Дмитрия Квартальнова в первом раунде плей-офф в четырех матчах одолели московское «Динамо». Если в прошлом сезоне москвичи дошли до полуфинала Кубка Гагарина, то сейчас были легко биты уже в стартовой серии. Минское «Динамо» решило исход противостояния, одержав четыре победы подряд. При этом пропускали в каждом из матче не более одной шайбы.

«Ак Барс» в первом раунде расправился с «Трактором». Для прохода челябинцев команде Анвара Гатиятулина понадобилось на одну игру больше, чем минчанам. В пятиматчевом противостоянии казанцы выиграли все три домашних поединка и обменялись победами в Челябинске.

Серия с «Динамо» начнется двумя матчами в Минске — 9 и 11 апреля. Затем команды отправятся в Казань, где проведут еще две игры. Противостояние продлится до четырех побед одной из сторон.

Серия с «Трактором» — не показатель

Многие сходятся во мнении, что «Ак Барс» достаточно просто разобрался с «Трактором» в первом раунде. Хотя три матча серии из пяти завершились в овертайме, команда из Челябинска не смогла оказать серьезного сопротивления. Прошлогодние финалисты Кубка Гагарина были явно не в той форме, которая позволяла идти дальше в нынешнем розыгрыше турнира.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Проблем у «Трактора» хватало. Во-первых, сказалось отсутствие опыта у главного тренера. Для Евгения Корешкова, возглавившего челябинцев по ходу «регулярки», это был первый плей-офф в тренерской карьере. Гатиятулин раз за разом переигрывал коллегу в мелочах. В первом матче казанский коуч выпустил Радэля Замалтдинова, в четвертом поставил в ворота Максима Арефьева и убрал со льда капитана Алексея Марченко. А в пятой игре на большинство в овертайме неожиданно вышел с двумя защитниками. Эти мелкие детали в итоге повлияли на исход каждой встречи.

Во-вторых, отсутствовал основной вратарь: Сергей Мыльников вылетел с травмой в концовке регулярного чемпионата. Дмитрий Николаев неплохо замещал своего коллегу, но пару ошибок в игре все равно допустил. К тому же не успел восстановиться лучший бомбардир среди защитников Григорий Дронов. В-третьих, остальные игроки атаки не смогли поддержать порыв лидера Джошуа Ливо. Александр Кадейкин, Василий Глотов и Андрей Светлаков на троих забросили всего одну шайбу.

Перечислять проблемы «Трактора» можно долго. Не зря после вылета в челябинском клубе заявили о предстоящей кардинальной перестройке. Уже сейчас говорят о возможной смене главного тренера, подписании вратаря-иностранца и разрыве контрактов со всеми легионерами и некоторыми лидерами-россиянами. Единственное, что следует понимать из всего этого, — серия с «Трактором» абсолютно не показатель силы «Ак Барса». Казанцы сделали минимум того, что требовалось для прохода в следующий раунд.

Минское «Динамо» — другой уровень

Абсолютно другой должна стать серия с минским «Динамо». В Беларуси впервые собрали настолько боевой состав при настолько уверенном в себе тренере. Минчане классно прошли регулярный чемпионат и зашли в плей-офф в числе четырех главных фаворитов турнира. В Западной конференции команда пропустила вперед только действующего чемпиона — ярославский «Локомотив».

У «Динамо» довольно стабильный состав, в котором есть сразу несколько лидеров в каждой из трех линий. В воротах — Зак Фукале. Канадец в прошлом плей-офф дотащил «Трактор» до финала. Теперь показывает превосходную игру и уже выбил московское «Динамо», пропустив всего четыре шайбы в четырех матчах серии. В обороне — канадские защитники. Регламент позволяет минчанам аж десятерых легионеров, шестеро из которых — представители обороны. Среди них выделяется Тай Смит, занявший пятое место в списке лучших бомбардиров у защитников в «регулярке».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Главная движущая сила минского «Динамо» — первая тройка атаки. Сэм Энас выиграл гонку бомбардиров регулярного чемпионата, набрав 89 (32+57) очков. Алекс Лимож вошел в топ-3 с 73 (24+49) баллами, а Виталий Пинчук провел лучший в карьере отрезок с 31 шайбами и 35 ассистами.

Казалось бы, ничего сложного — прикрыть первую тройку и победить. Но в минском «Динамо» одинаково сильны все четыре звена. Например, есть лучший бомбардир в истории КХЛ Вадим Шипачев и прежний снайпер «барсов» Станислав Галиев. Минчане станут проверкой амбиций «Ак Барса». Если казанцам удастся пройти в полуфинал, то смотреть на команду Гатиятулина точно будут уже иначе. Пока же «барсы» — крепкие середняки, от которых иногда ждут хорошего сезона.

Тренерская дуэль

А перчинки всему этому добавляет принципиальность противостояния тренеров. «Динамо» с Квартальновым выиграли все четыре очных поединка с «Ак Барсом» Гатиятулина. Тренеру казанцев никак не удается победить минчан второй сезон подряд. Особенно обидным получилось поражение в последней игре в «регулярке», когда «Ак Барс» в Казани проиграл 3:7.

У Гатиятулина на открытой тренировке спросили про предстоящую дуэль. Но спрашивать надо у Квартальнова. Челябинский тренер «барсов» принципиальное для себя соперничество выиграл уже в первом раунде, пройдя в пяти матчах родной «Трактор».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Игра состоит из разных компонентов. Важно, кто и как будет готов. А по поводу дуэлей — принципиально найти возможность пройти эту серию. А все остальное вторично, — сказал накануне Гатиятулин.

Квартальнов тоже сказал, что для него не принципиально, кого обыгрывать по пути в финал. Но, согласитесь, есть особый шарм от того, как сложились карьерные перепитии у сторон. Когда-то Марат Валиуллин принял решение об отставке Квартальнова с поста главного тренера «Ак Барса». А сейчас у рулевого минского «Динамо» есть возможность уволить того в ответ. Вряд ли кто-то простит генменеджеру третий подряд вылет с плей-офф на ранних стадиях. В Казани привыкли выигрывать Кубок Гагарина, а не быть статистами для других.