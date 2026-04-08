В 2025 году в России построено и отремонтировано 28,4 тыс. км дорог

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году в России построено, отремонтировано и реконструировано 28,4 тыс. км дорог, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Доля федеральных дорог в нормативе составила 74,2%, региональных — 56,3%. Завершены работы на 19 автомобильных обходах городов. В 2026 году планируется обновить и построить 26,6 тыс. км дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Хуснуллин отметил, что развитие дорожной отрасли требует синхронной работы государства, науки и бизнеса для создания устойчивой инфраструктуры на десятилетия вперед.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане отремонтируют более 200 км дорог в 2026 году.

Ариана Ранцева