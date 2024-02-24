В 2024 году в Татарстане отремонтируют 47 школ и 21 детский сад

В Татарстане в 2024 году в рамках национального проекта «Образование», двух государственных и четырех республиканских программ отремонтируют 185 объектов на 5,1 млрд рублей. В регионе обновят 47 школ и 21 детский сад, рассказал на совещании в Доме правительства республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин.

Еще в 94 школах отремонтируют пищеблоки. Кроме того, строительные работы проведут в казанском Центре психолого-педагогической реабилитации, челнинском центре содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей и в двух спортзалах

В звене среднего профессионального образования в рамках республиканских программ обновят четыре ресурсных центра и 15 общежитий.

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