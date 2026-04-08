В Кировском и Вахитовском районах Казани временно отключат воду

Подача воды будет прекращена с 01:00 14 апреля до 11:00 15 апреля из-за работ на водопроводе у Волжского водозабора

Жителям Кировского и Вахитовского районов временно прекратят подачу воды, сообщает казанский «Водоканал».

Отключение связано с работами по переврезке участка водопровода в районе Волжского водозабора.

Ориентировочно подача воды будет прекращена с 01:00 14 апреля до 11:00 15 апреля 2026 года. В Кировском районе отключение коснется отдельных домов по улицам Большая, Брюсова, Клары Цеткин, Кызыл Армейская, Милицейская, Серп и Молот, Николая Столярова, Урицкого, Проходный переулок и Сардара Ваисова.

В Вахитовском районе вода не будет подаваться по улицам Япеева и Нагорная.

Ариана Ранцева