США ввели санкции против «Совкомфлота»

США ввели санкции против российской судоходной компании «Совкомфлот», сообщило в пятницу OFAС.

Кроме того, в черный список попали 14 нефтяных танкеров под флагами Панамы и Габона, которые, как говорится в сообщении OFAC, связаны с «Совкомфлотом».

Как заявили в американском Минфине, в санкционные списки включены около 590 физических и юридических лиц, которые, по мнению Вашингтона, содействуют получению Россией в будущем дополнительных доходов от энергоресурсов.

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Нафиса Миннехузина