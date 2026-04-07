Авиакомпанию оштрафовали за задержку рейса из Казани на Пхукет

Пассажиры ждали вылета более 13 часов без питания и размещения в гостинице

Фото: Реальное время

Транспортная прокуратура Татарстана выявила нарушения в работе авиакомпании при обслуживании пассажиров в аэропорту Казани.

В январе 2026 года рейс на о. Пхукет был задержан более чем на 13 часов из-за технической неисправности воздушного судна. Пассажиры не были своевременно обеспечены напитками, горячим питанием и размещением в гостинице.

По требованию транспортного прокурора руководство авиакомпании получило представление с требованием принять меры для предотвращения подобных нарушений.

По материалам прокуратуры Роспотребнадзор привлек перевозчика к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 20 тыс. рублей.



Ариана Ранцева