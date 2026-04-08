Иран, США и Израиль договорились о двухнедельном перемирии
Прекращение огня рассчитано на две недели и должно позволить сторонам завершить и доработать соглашение
Агентство Tasnim News Agency сообщило о достижении договоренности о двухнедельном прекращении огня между Ираном и его противниками — США и Израилем.
По данным агентства, стороны согласовали перемирие сроком на две недели с определенными условиями. Отмечается, что о договоренности также заявил президент США, подчеркнув, что этот период необходим для завершения и доработки соглашения.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».