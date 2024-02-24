Boom ESports захватила лидерство в матче за третье место по Dota 2 на «Играх будущего»

Фото: Старшинов Александр

В Казани проходит матч между командами G2 Invictus Gaming (Китай) и BOOM Esports (Перу) за третье место на турнире «Игры будущего» по Dota 2 в Казани.

Как передает корреспондент «Реального времени», первая карта осталась за перуанскими киберспортсменами. Большой вклад внес игрок с ником PAKAZS.



Букмекеры оценивали победу BOOM Esports котировкой 4.20, на успех G2 Invictus Gaming коэффициент составлял 1.18.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».