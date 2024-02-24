Евросоюз за два года выделил Украине более €130 млрд

С начала спецоперации Евросоюз направил Украине более €130 млрд. Соответствующие цифры озвучил глава Евросовета Шарль Мишель.

— Мы предоставили €82 млрд, или €83 млрд для поддержки Украины. Еще €50 млрд входят в дополнительный пакет макрофинансовой помощи, — передает его слова ТАСС.

В начале месяца страны Евросоюза согласовали долгосрочную помощь Украине в размере €50 млрд из бюджета ЕС.

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