В Дагестане в зоне наводнения остаются почти 1,4 тыс. домов

10:51, 08.04.2026

Затоплены 90 участков дорог, нарушено сообщение с 23 населенными пунктами

Фото: предоставлено МЧС России

В Дагестане в зоне наводнения остаются почти 1,4 тыс. домов, затоплены 90 участков дорог, сообщили в МЧС России.

Транспортное сообщение нарушено с 23 населенными пунктами. Открыто 16 пунктов временного размещения, где находится 591 человек, включая 246 детей. Людям помогают психологи.

Спасатели обходят дома, расчищают участки, доставляют продукты и воду, проводят дезинфекцию и восстанавливают газ, электричество и подачу холодной воды.

Ранее «Реальное время» писало, что половодье неизбежно затронет Советский, Кировский и Приволжский районы города.

Ариана Ранцева

