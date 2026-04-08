В Дагестане в зоне наводнения остаются почти 1,4 тыс. домов
Затоплены 90 участков дорог, нарушено сообщение с 23 населенными пунктами
В Дагестане в зоне наводнения остаются почти 1,4 тыс. домов, затоплены 90 участков дорог, сообщили в МЧС России.
Транспортное сообщение нарушено с 23 населенными пунктами. Открыто 16 пунктов временного размещения, где находится 591 человек, включая 246 детей. Людям помогают психологи.
Спасатели обходят дома, расчищают участки, доставляют продукты и воду, проводят дезинфекцию и восстанавливают газ, электричество и подачу холодной воды.
