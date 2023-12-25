Итоги дня: снегопад в Татарстане, республиканская елка, превышение эпидпорога по ОРВИ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 25 декабря:
- В ночь с 24 на 25 декабря в Казани выпало 10 мм снега — 20% месячной нормы осадков. Всего с начала декабря выпало 42,2 мм осадков, что составляет 84% от месячной нормы. Сильный ветер и метель, накрывшие Татарстан и его столицу, продолжатся и ночью с понедельника на вторник. Из-за сложных погодных условий в международном аэропорту Казани задержались сразу несколько рейсов. Утром в столице Татарстана пробки достигли 9 баллов, к вечеру они увеличились до 10 баллов.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов провел пресс-конференцию с представителями федеральных и республиканских средств массовой информации, посвященную итогам 2023 года. В ходе нее он подчеркнул, что основная специализация республики — это промышленность, поэтому она нуждается в инженерах разного уровня. По его словам, по этой причине в РТ активно создаются инженерные школы.
- На казанской «Татнефть Арене» прошла Республиканская новогодняя елка для школьников. На мероприятие пригласили 17 тысяч детей, из которых около 9,5 тысячи — дети из семей участников специальной военной операции. Подробнее — в материале «Реального времени»
- Правительство России продлило механизм параллельного импорта на 2024 год. Однако, по словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, список товаров, которые поставляются в его рамках, постепенно будет сокращаться.
- Президент России Владимир Путин подписал законопроект, который разрешает Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. Теперь силовая структура сможет привлекать добровольцев для выполнения некоторых задач в области обороны во время мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта и так далее.
- Прокуратура Татарстана намерена обжаловать оправдательный приговор в отношении трех полицейских из Бавлов. Само освобождение оправданных затянулось на неделю. Еще 19 декабря Верховный суд Татарстана сенсационно постановил отменить приговор с посадкой трех силовиков на 27 лет и вынести новый — о полном оправдании. Однако лишь 25 декабря в СИЗО Бугульмы поступили соответствующие документы.
- Благоустройство первой очереди бульвара на улице Серова перенесли на 2024 год. Городскими властями принята за основу концепция первой очереди общественного пространства. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Кабмин Татарстана утвердил постановление о реализации мер по повышению безопасности дорожного движения в республике, сокращению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий. Миндортрансу РТ, в частности, поручили до 1 мая 2024 года определить участки по обустройству средств принудительного снижения скорости.
- В новогодние каникулы общественный транспорт Казани будет курсировать по графику выходного дня — с 5:30 до 23:30. Метрополитен продолжит работать в прежнем режиме — с 6:00 до 0:00. В Рождество организуют спецподачу транспорта для посетивших ночную праздничную службу. Ночью 7 января в 1:30 на остановку «Центральный стадион» подъедут троллейбусы №2 и автобусы №6, 10а, 15, 23, 30.
- Главная елка Казани будет работать у «Чаши» до старого Нового года, который отмечается в ночь с 13 на 14 января. Ее открытие пройдет во вторник, 26 декабря.
- Суммарная заболеваемость ОРВИ и гриппом за 50-ю неделю по Казани выше эпидпорога на 73%. За прошедшую неделю зарегистрировали 21 978 случаев заражения.
- Татарстан получит почти 17 млн рублей на зарплату врачей и среднего медперсонала в 2024 году. Всего на эти цели правительство России направляет в регионы свыше 7,5 млрд рублей.
- В Татарстане в 2033 году проведут мероприятия, посвященные празднованию 850-летия со дня рождения Кул Гали и 800-летию его знаменитого произведения «Кыйсса-и Йосыф». Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.
- В Казани могут открыть Университет креативных индустрий стран БРИКС. По словам мэра города Ильсура Метшина, он может расположиться на улице Портовой. Там будет создана нетиповая застройка, а также школы и детские сады.
- Драму режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» признали лучшим российским сериалом по версии проекта «Кино Mail.ru». А лучшим российским фильмом, согласно зрительским рейтингам, стал «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко.
- В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 3,5. Колебания земной поверхности зарегистрированы в районе Гёксун на юго-востоке страны в 16:37. Очаг землетрясения залегал на глубине 11,46 километра.
- Число погибших в секторе Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября этого года возросло до 20 674. Еще 54 536 человек пострадали.
- Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич встретился с послом России Александром Боцан-Харченко. Министр выразил благодарность за поддержку территориальной целостности и суверенитета республики.
Ключевые события 670-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск при поддержке огня артиллерии и ударов армейской авиации отражены три атаки штурмовых групп 60-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.
- На Красно-Лиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации отразили атаку 5-й бригады нацгвардии Украины в районе севернее населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 21-й механизированной бригады и 23-го стрелкового батальона в районах населенных пунктов Ямполовка и Торское Донецкой Народной Республики.
- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией отразили атаку штурмовой группы 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шумы Донецкой Народной Республики и нанесли поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики.
- На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражения живой силе и технике 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 102-й бригаде теробороны в районах населенных пунктов Работино, Каменское и Гуляйполе Запорожской области.
- На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск и огня артиллерии потери противника составили до 60 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».
- Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 35Д6, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ, склад горюче-смазочных материалов, а также живая сила и военная техника в 113 районах.
- Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов HIMARS. Уничтожено 40 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Великий Выселок Харьковской области, Кременная, Площанка, Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Марьинка Донецкой Народной Республики, Очеретоватое Запорожской области, Новая Каховка и Брилевка Херсонской области.
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Илина ХакимоваОбществоВласть
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