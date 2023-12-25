Пробки в Казани достигли 10 баллов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Вечером в понедельник, 25 декабря, на дорогах Казани образовались серьезные пробки. Ближе к 18.00 они достигли 10 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Движение затруднено практически во всех районах города. Самые трудная обстановка водителей ожидает в центре города, на мосту «Миллениум», на третьей транспортной дамбе, а также в районе улиц Технической, Баки Урманче, Максимова, Арбузова, Мира, Комиссара Габишева, проспекта Победы и Мамадышского тракта.

По данным сервиса, в городе насчитывается 8 аварий.

скриншот realnoevremya.ru из yandex.ru/maps

Заторы в городе образовались из-за сильного снегопада. Утром в столице Татарстана пробки достигли 9 баллов. Непогода также мешает вылету нескольких самолетов из казанского аэропорта.

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Айрат Назипов