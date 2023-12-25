Татарстан получит почти 17 млн рублей на зарплату врачей и среднего медперсонала

Фото: realnoevremya.ru/Салават Камалетдинов (архив)

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования в Татарстане получит межбюджетный трансферт в размере 16,875 млн рублей на зарплату врачей и среднего медицинского персонала в 2024 году. Распоряжение подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Всего на зарплату врачей и среднего медперсонала правительство страны направляет в регионы свыше 7,5 млрд рублей. Решение принято на основе прогноза — в 2024 году численность работников медучреждений должна вырасти более чем на 9,5 тысячи врачей и почти на 17 тысяч специалистов среднего звена.

В Приволжском федеральном округе средства на указанные цели, помимо Татарстана, получат: Чувашия (109,575 млн рублей), Оренбургская область (96,2 млн), Башкортостан (34,5 млн), Пермский край (34,3 млн), Самарская область (32,55 млн), Саратовская область (29,4 млн), Ульяновская область (28 млн), Кировская область (20,2 млн), Нижегородская область (20 млн), Удмуртия (14 млн) и Марий Эл (7,78 млн). Самый минимальный в ПФО трансферт направили Мордовии — 405,8 тысячи рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в конце ноября Рустам Минниханов подписал закон о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Прогнозируемый общий объем доходов и расходов в следующем году — 79,61 млрд рублей.



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Татьяна Демина