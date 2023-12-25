Сериал «Слово пацана» признан лучшим по версии «Кино Mail.ru»

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Слово пацана. Кровь на асфальте»/kinopoisk.ru

Драму режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» признали лучшим российским сериалом по версии проекта «Кино Mail.ru», сообщает пресс-служба проекта.



В рейтинге лучших российских сериалов этого года следом за «Словом пацана» расположились триллер «Фишер» и биографический сериал «Шаляпин».

Согласно зрительским рейтингам, лучшим российским фильмом стал «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко. Картина собрала рекордные 7 млрд рублей, став самым успешным проектом отечественного кино. В топ-5 лучших российских фильмов вошли триллер «Кентавр», военная драма «Праведник», фильм «Вызов» и драма «Снегирь».

Лучшим актером стал 33-летний Иван Янковский, исполнивший ключевые роли в «Слове пацана», «Фишере» и «Плейлисте волонтера».

«Слово пацана» начинали снимать в Казани. Однако из-за резонанса и требования запретить съемки его сняли в Ярославле. Создатели сериала переснимали финал, чтобы сделать его острее. Кинопроект Жоры Крыжовникова, в котором звучит песня группы «Аигел», вызвал множество дискуссий. Свое мнение о сериале высказывали раис Татарстана Рустам Минниханов, прокурор республики Альберт Суяргулов, председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков считает, что сериал не романтизирует преступные группировки.

В Госдуме просили Роскомнадзор и Следственный комитет проверить сериал «Слово пацана» на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков. 9 декабря стало известно, что в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» не нашли нарушений законодательства.

Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова размышляла о реакциях на выход сериала и последующем росте продаж книги.

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Маргарита Головатенко