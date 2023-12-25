Механизм параллельного импорта продлят на 2024 год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кабмин решил продлить механизм параллельного импорта на 2024 год, сообщил в интервью «РИА Новости» вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров.



— Происходит постоянная работа по корректировке как производителей, так и номенклатуры, по которой либо наши российские компании выходят на заданные показатели объемов и качества, либо иностранные поставщики просят исключить их из перечня, возвращаясь, — отметил вице-премьер.

Правительство России легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары в конце марта 2022 года. По механизму оригинальные товары ввозятся через альтернативные каналы поставок. В апреле 2022-го Минпромторг России составил список товаров, для которых откроют параллельный импорт. В перечень вошло около 200 брендов. Предлагалось продавать без разрешения правообладателя более 50 групп товаров более 200 брендов. Среди них — готовая потребительская продукция, автомобили и комплектующие, текстиль, кожаные изделия, одежда, мех, парфюмерия, ТВ-аппаратура, транспорт. В список не попали ювелирные изделия и мебель. В августе этого года Минпромторг России расширил перечень товаров для параллельного импорта.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что параллельный импорт помог стабилизировать ситуацию на российском рынке, но его дальнейшее использование должно быть обоснованным, поскольку механизм мешает развивать отечественные разработки.



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Маргарита Головатенко