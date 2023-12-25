Метель в Татарстане продолжится до вторника

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сильный ветер и метель в Татарстане, включая Казань, сохранятся вечером в понедельник, 25 декабря, и ночью во вторник, 26 декабря. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Ожидается сильный ветер порывами 15 м/с и метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее. На дорогах образуются снежные заносы.



Из-за метели, сильного ветра порывами 15—17 м/с, а также снежных заносов на дорогах в Татарстане накануне объявили штормовое предупреждение. Ожидалось, что за 12 часов в регионе может выпасть 20 мм и более осадков.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сильный снегопад, из-за которого объявили штормовое предупреждение, накрыл Казань. Из-за него в городе образовались 9-балльные пробки. На Республиканскую елку, которая проходит на «Татнефть Арене», из-за плохой погоды не смогли добраться школьники более чем из трети районов Татарстана.



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Татьяна Демина