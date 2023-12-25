Владимир Путин разрешил Росгвардии создавать свои добровольческие формирования

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент России Владимир Путин подписал законопроект, который разрешает Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Теперь Росгвардия сможет привлекать добровольцев для выполнения некоторых задач в области обороны во время мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта и так далее.

Участники формирований и члены их семей могут рассчитывать на такой же объем социальных гарантий и льгот, которые имеют добровольцы Минобороны России.



realnoevremya.ru (архив)

Законопроект, позволяющий Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования, внесли на рассмотрение Госдумы в конце сентября. Один из авторов поправок — председатель Комитета нижней палаты российского парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Госдума приняла законопроект в окончательном чтении 12 декабря. Его также одобрили российские сенаторы.

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Айрат Назипов