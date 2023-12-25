Раис Татарстана: наша республика — промышленная, нам нужны инженеры

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Основная специализация Татарстана — это промышленность, заявил раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе пресс-конференции с представителями федеральных и республиканских средств массовой информации, посвященной итогам 2023 года.



— Наша республика — не туристическая, хотя в Казань приезжает немало туристов. Наша республика — промышленная, поэтому нам нужны инженеры разного профиля, — сказал он, отвечая на вопрос о подготовке инженерных кадров.



По его словам, важно создавать учебные центры рядом с промышленными предприятиями. Поэтому в Татарстане создаются инженерных школы: в Альметьевске, Елабуге и Набережных Челнах.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В ходе пресс-конференции Рустаму Минниханову поступило более 60 вопросов от журналистов.

— Даже не верится, что это все [со мной], — отреагировал Рустам Минниханов на пятиминутный видеоролик с основными событиями 2023 года.

В клипе показали хронологию основных его зарубежных визитов в страны СНГ, Турцию, а также посещений Татарстана российскими руководителями, в том числе премьер-министром страны Михаилом Мишустиным и министром обороны Сергеем Шойгу.

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