В казанском аэропорту задерживаются несколько рейсов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Международном аэропорту Казань задержались сразу несколько рейсов. Причины «Реальному времени» объяснили в пресс-службе воздушной гавани.

— 25 декабря Международный аэропорт «Казань» работает в штатном режиме, несмотря на задержку нескольких авиарейсов, связанных с поздним прибытием воздушных судов и неблагоприятными метеоусловиями аэропорта Казань. Так, рейс Казань — Иркутск вылетел с опозданием. Также задержаны вылеты в Дубай, Шарджу и Стамбул, — рассказали нашему изданию.

С пассажирами задержанных рейсов ведут работу представители авиакомпаний. В соответствии с Федеральными авиационными правилами им должны предоставить напитки, питание и проживание в гостинице.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Остальных пассажиров попросили приезжать в аэропорт заранее из-за дорожной обстановки. В городе наблюдаются 8 баллов.

Накануне, в аэропорту Сочи почти на 5 часов задержали вылет в Казань. Самолет авиакомпании «Смартавиа» должен был вылететь в столицу Татарстана в 08.40. Он покинул воздушную гавань в 12.55. В городе наблюдался сильный ветер, ливни с грозами, переходящие в мокрый снег.

Кроме того, в нескольких аэропортах городов Сибири вчера массово задерживали рейсы из-за непогоды. В частности, из Томска и Кемерово не могли вылететь самолеты, которые должны были направиться в Казань. Задержка составила более 10 часов.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов