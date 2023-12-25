Общественный транспорт Казани в новогодние каникулы будет работать по графику выходного дня

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В новогодние каникулы — с 31 декабря по 8 января — общественный транспорт Казани будет курсировать по графику выходного дня — с 5.30 до 23.30. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

Казанский метрополитен в январские каникулы продолжит работать в прежнем режиме — с 6.00 до 0.00.

скриншот realnoevremya.ru трансляции «делового понедельника»

Напомним, в Казани увеличат стоимость проезда в общественном транспорте в начале 2024 года . Ее увеличат до 42 рублей за наличный расчет и до 38 рублей при оплате картой.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина