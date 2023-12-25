За ночь в Казани выпало 20% месячной нормы осадков

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В ночь с 24 на 25 декабря в Казани выпало 10 мм снега, что соответствует 20% месячной нормы осадков. Об этом сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

По прогнозу, в течение сегодняшнего дня и вечером может выпасть примерно еще 10 мм снега. На дорогах города с утра наблюдаются снежные заносы.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Из-за метели, сильного ветра порывами 15—17 м/с, а также снежных заносов на дорогах в Татарстане накануне объявили штормовое предупреждение. Ожидалось, что за 12 часов в регионе может выпасть 20 мм и более осадков.

Как сообщили в Гидрометцентре Татарстана, наибольшее количество осадков — 16-17 мм — выпало в Арске и Чистополе. Высота снега, по данным метеостанции Арск, увеличилась на 21 см.



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Татьяна Демина